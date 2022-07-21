Всё ещё опасны: Разрешения для Boeing 737 MAX назвали реверансом в сторону Турции
Американское лобби заставляет эксплуатировать опасные самолеты, чтобы не разорить Boeing, а Россия просто разрешает их транзит, сказал НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Допуск вызывающих вопросы в плане безопасности Boeing 737 MAX - реверанс в сторону турецких и арабских партнеров, поскольку крупнейшими эксплуатантами этих воздушных судов являются «Turkish Airlines» и «Flydubai», заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Россия открыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX из дружественных стран. Полеты этих судов были запрещены в стране в 2019 году после серии авиакатастроф, произошедших из-за сбоя системы улучшениях характеристик маневрирования (MCAS).
«Открытие воздушного пространства для данных самолетов облегчит транзитный поток. Распространенные авиакомпании, летающие в Россию на Boeing 737 MAX - «Turkish Airlines» и «Flydubai». Последние активно лоббируют полеты. Допуск этих воздушных судов – это реверанс в сторону турецких и арабских партнеров, а не для внутренней эксплуатации на российском рынке. У нас на хранении, если мне не изменяет память, два Boeing 737 MAX у авиакомпании S7. Их отличительная черта, что они не подвергались никаким доработкам. Известно, что несколько лет компания «Boeing» хотела исправить ситуацию с помощью дублирующих датчиков для улучшения работы системы MCAS, переписать все внутренние протоколы, инструкции и программное обеспечение для надежности ее функционирования. Недавно S7 отправила запрос в Минтранс и Минэкономразвития, чтобы ей разрешили вернуть эти борты лизингодателю, потому что без доработки они представляют опасность, а модифицировать их никто не позволит (из-за санкций, - прим. НСН)», - сказал Герасимов.
Авиаэксперт отметил, что большинство развитых стран не эксплуатируют эти самолеты, хотя в США разрешили их использование, но только из-за дефицита в авиаотрасли и в рамках поддержки «Boeing».
«Сбои фиксируются регулярно, то есть проблема продолжается. Планер Boeing 737 разработали еще в 60-ых годах прошлого века и он имеет дефект хвостового оперения, о чем знают авиакомпании, экипажи. Данный дефект привел к катастрофе в Казани, в Перми, Ростовской области. Этот же дефект перешел и на новое поколение МАХ. Систему MCAS хоть и доработали, но она регулярно дает сбой. Сейчас появился алгоритм действий, который в критической ситуации позволяет пилотам отключить систему и предотвратить катастрофу. Но есть человеческий фактор, и я привел три примера авиакатастроф, связанные с усталостью или ошибками пилотов, когда они не смогли последовать инструкции и предотвратить авиакатастрофу. Пока пилоты справляются, отключают систему, переходят в ручное управление», - отмечает Герасимов.
Отказаться от Boeing 737 MAX, по словам авиаэксперта, невозможно в силу нескольких причин.
«Это самый массовый и выгодный самолет, потому что стоит дешевле европейских аналогов, и другого класса самолеты Boeing не производит. Да и не сможет, потому что это многие годы работы и многомиллиардные расходы. Поэтому американское лобби просто заставляет эксплуатировать данные самолеты. В противном случае можно прекращать их производство и разорить Boeing», - пояснил Герасимов.
Ранее Павел Герасимов рассказал НСН, что российские авиаперевозчики занялись перерегистрацией своих самолетов в других юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции.
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