S7 Group заморозила проект лоукостера «Citrus»
Представитель авиакомпании S7 сообщила в среду, что проект лоукостера Citrus в настоящих условиях приостановлен.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus», - заявила РИА Новости представитель S7.
По её словам, сейчас нет самолетов для того, чтобы была возможность запустить развитие данного направления.
S7 вернётся к этому вопросу в конце года, добавила представитель компании.
Ранее генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует до 2025 года запустить более 110 самолетов различных типов, к 2030 году — более 500.
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