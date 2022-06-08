S7 Group заморозила проект лоукостера «Citrus»

Представитель авиакомпании S7 сообщила в среду, что проект лоукостера Citrus в настоящих условиях приостановлен.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus», - заявила РИА Новости представитель S7.

По её словам, сейчас нет самолетов для того, чтобы была возможность запустить развитие данного направления.

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S7 вернётся к этому вопросу в конце года, добавила представитель компании.

Ранее генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует до 2025 года запустить более 110 самолетов различных типов, к 2030 году — более 500.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:СамолетыПроектЛоукостерАвиакомпания
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