S7 Group заморозила проект лоукостера «Citrus»

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для НКО Эстакада у платформы «Красный Строитель» курского направления МЖД готова на 2/3 Новые подходы помощи инвалидам появились в соцсфере Москвы До 23 тысяч онлайн-консультаций предоставлено в павильонах «Здоровая Москва» «Мосинжпроекту» выдан патент на утилизацию стройотходов