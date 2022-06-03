«Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» будут докапитализированы
Кабмин России докапитализирует авиаперевозчиков «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврору» за счет средств Фонда национального благосостояния, заявила пресс-служба правительства РФ.
Речь идёт о сумме в 17 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на выкуп облигаций авиакомпаний.
Данные меры в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Докапитализация должна поддержать перевозчиков.
Напомним, Совет безопасности России активно занимается разработкой мер по минимизации социально-политических последствий санкций Запада. Работа направлена на недопущение критического развития событий в стране.
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