«Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» будут докапитализированы

Кабмин России докапитализирует авиаперевозчиков «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврору» за счет средств Фонда национального благосостояния, заявила пресс-служба правительства РФ.

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Речь идёт о сумме в 17 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на выкуп облигаций авиакомпаний.

Данные меры в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Докапитализация должна поддержать перевозчиков.

Напомним, Совет безопасности России активно занимается разработкой мер по минимизации социально-политических последствий санкций Запада. Работа направлена на недопущение критического развития событий в стране.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
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