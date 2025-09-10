Эксперт объяснил, почему S7 не отдала свои лайнеры Египту и Филиппинам
Перевозчики сталкиваются со сложностями в обслуживании некоторых бортов, но это не повод их отдавать, заявил НСН Роман Гусаров.
Авиакомпании могут сталкиваться с проблемами в обслуживании своих самолетов, но это не значит, что у них нет вариантов использовать их по назначению. Польза от бортов не позволяет им так легко отказаться от эксплуатации, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Авиакомпания S7 отказалась передать свои простаивающие лайнеры A320neo перевозчикам из Египта и Филиппин в аренду. Утверждается, что треть самолетов вообще не летают из-за проблем с обслуживанием двигателей. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Гусаров подчеркнул, что причин для отказа могло быть несколько.
«Возможны следующие варианты: либо это предложение было настолько невыгодным и неинтересным, что Минтранс не стал его рассматривать. Либо посчитали, что самолеты NEO слишком хороший актив, чтобы отдавать их первому желающему, поэтому решили придержать их до лучших времен. А возможно есть наметки на поддержание их летной годности. Они и сейчас летают и эксплуатируются, но это очень дорого, хотя уже возможно. Сложности только с тем, кто запчастей к ним и их технических центров не так много в мире», — указал он.
Авиаэксперт добавил, что многие перевозчики спрятали свои новейшие модели, чтобы поберечь их.
«Авиакомпании берегут новые самолеты и те, кто сложны в эксплуатации. Как только заканчивается летний сезон, когда есть пиковая нагрузка, их начинают потихоньку выводить и нагружать машины подешевле и постарше. Все потому, что чем больше самолет летает, тем ближе срок капитального ремонта. Его придется произвести вне зависимости от того, исправен ли двигатель или нет. К тому же, сложные формы ремонта двигателей действительно являются проблемой для наших авиакомпаний», — заключил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил НСН, почему российские самолеты не достанутся иностранцам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оборвали ниточку»: Что потеряет Россия с закрытием «Японских центров»
- Россиянам назвали плюсы заграничного отдыха в бархатный сезон
- Эксперт объяснил, почему S7 не отдала свои лайнеры Египту и Филиппинам
- Политолог Данилин назвал причину протестов во Франции
- Филолог выступил против введения базового и профильного ЕГЭ по русскому языку
- Фон дер Ляйен назвала зависимость от РФ причиной высоких цен на энергию
- Израиль ударил по военным казармам в Йемене
- «НАШЕ Радио» вслед за РБК подтвердило рост радиорекламы
- Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций
- Слуцкий призвал установить «твердые цены» на дизельное топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru