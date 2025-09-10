Авиакомпании могут сталкиваться с проблемами в обслуживании своих самолетов, но это не значит, что у них нет вариантов использовать их по назначению. Польза от бортов не позволяет им так легко отказаться от эксплуатации, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.



Авиакомпания S7 отказалась передать свои простаивающие лайнеры A320neo перевозчикам из Египта и Филиппин в аренду. Утверждается, что треть самолетов вообще не летают из-за проблем с обслуживанием двигателей. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Гусаров подчеркнул, что причин для отказа могло быть несколько.