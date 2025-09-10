Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности
Большинство россиян отметили рост рабочей нагрузки при неизменном доходе. Опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», на который ссылается «Газета.Ru». показал, что 68% респондентов за последние два года стали работать больше, но не получили повышения зарплаты.
Более половины участников (53%) считают, что уровень их ответственности не соответствует оплате труда. Почти каждый второй (47%) сообщил, что ему регулярно поручают дополнительные задачи без компенсации. Еще 42% заявили, что в их компании свыше полутора лет не индексировалась зарплата, а 29% отметили отсутствие карьерного роста при расширении обязанностей.
Среди главных факторов недовольства респонденты назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%), жесткие сроки выполнения задач (37%) и невозможность планировать личное время (34%).
В исследовании приняли участие 3 тысяч человек по всей России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
- «Дядя Ваня поможет»: Юлия Высоцкая сыграет героинь Чехова и Шекспира
- Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности
- Омбудсмен призвала запретить детям соцсети для борьбы с мошенниками
- Жена пропавшего в Турции российского пловца обвинила организаторов в халатности
- Украина ввела санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и Европы
- Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых
- «Реализовать невозможно»: Кинолог указал на недоработки закона о выгуле собак
- НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе
- Bloomberg: Сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru