Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности

Большинство россиян отметили рост рабочей нагрузки при неизменном доходе. Опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», на который ссылается «Газета.Ru». показал, что 68% респондентов за последние два года стали работать больше, но не получили повышения зарплаты.

Более половины участников (53%) считают, что уровень их ответственности не соответствует оплате труда. Почти каждый второй (47%) сообщил, что ему регулярно поручают дополнительные задачи без компенсации. Еще 42% заявили, что в их компании свыше полутора лет не индексировалась зарплата, а 29% отметили отсутствие карьерного роста при расширении обязанностей.

В Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей

Среди главных факторов недовольства респонденты назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%), жесткие сроки выполнения задач (37%) и невозможность планировать личное время (34%).

В исследовании приняли участие 3 тысяч человек по всей России, передает «Радиоточка НСН».

