СМИ: Спецпосланник Трампа ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог направлялся в Польшу в момент появления дронов в ее воздушном пространстве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По данным ещё одного собеседника канала, в ближайшие дни Келлог также посетит Украину.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над страной были сбиты якобы российские беспилотники, представлявшие угрозу. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла более чем о десяти аппаратах.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила доказательств российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил отсутствие официальных запросов от польского руководства и назвал обвинения ЕС и НАТО в адрес Москвы голословными.
В Белоруссии заявили, что в ночь инцидента оповещала Польшу и Литву о приближении беспилотников. Минск утверждает, что часть аппаратов сбилась с курса из-за радиоэлектронного противодействия и была уничтожена ПВО Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи
- Никита Высоцкий: Новый военный фильм «Август» лишен пропаганды
- Орбан назвал дроны в Польше «иностранной военной техникой»
- Гильдия кондитеров: 90% шоколада на полках магазинов оказались подделкой
- СМИ: Спецпосланник Трампа ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА
- В Курской области БПЛА повредил здание администрации
- Звезда фильма «Горько» мечтает сыграть Екатерину II, а ей предлагают Бабу Ягу
- В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
- «Дядя Ваня поможет»: Юлия Высоцкая сыграет героинь Чехова и Шекспира
- Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru