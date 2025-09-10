СМИ: Спецпосланник Трампа ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог направлялся в Польшу в момент появления дронов в ее воздушном пространстве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По данным ещё одного собеседника канала, в ближайшие дни Келлог также посетит Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над страной были сбиты якобы российские беспилотники, представлявшие угрозу. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла более чем о десяти аппаратах.

Трамп отреагировал на ситуацию с беспилотниками в Польше

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила доказательств российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил отсутствие официальных запросов от польского руководства и назвал обвинения ЕС и НАТО в адрес Москвы голословными.

В Белоруссии заявили, что в ночь инцидента оповещала Польшу и Литву о приближении беспилотников. Минск утверждает, что часть аппаратов сбилась с курса из-за радиоэлектронного противодействия и была уничтожена ПВО Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
