ЕКА пересаживает астронавтов с российских на американские ракеты

Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано предположительно станет последним европейским представителем, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле. Его полет состоялся в июле 2019 года на «Союзе МС-13» с космодрома Байконур вместе с космонавтом РФ Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом.

Начиная с 2011 года, до МКС летают только пилотируемые корабли России, которые доставляют членов экипажа из разных стран.

Ранее в эфире НСН летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о перестыковки «Союза» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.







