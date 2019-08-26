ЕКА пересаживает астронавтов с российских на американские ракеты

Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил о смене предпочтений в выборе космических кораблей. Европейские астронавты будут летать на кораблях Соединенных Штатов Америки, сказал он на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, пишет ТАСС.

Космический испытатель оценил неудачную стыковку «Союз МС-14» с МКС

Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано предположительно станет последним европейским представителем, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле. Его полет состоялся в июле 2019 года на «Союзе МС-13» с космодрома Байконур вместе с космонавтом РФ Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом.

Начиная с 2011 года, до МКС летают только пилотируемые корабли России, которые доставляют членов экипажа из разных стран.

Ранее в эфире НСН летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о перестыковки «Союза» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.



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ФОТО: www.federalspace.ru
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