ЕКА пересаживает астронавтов с российских на американские ракеты
Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил о смене предпочтений в выборе космических кораблей. Европейские астронавты будут летать на кораблях Соединенных Штатов Америки, сказал он на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, пишет ТАСС.
Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано предположительно станет последним европейским представителем, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле. Его полет состоялся в июле 2019 года на «Союзе МС-13» с космодрома Байконур вместе с космонавтом РФ Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом.
Начиная с 2011 года, до МКС летают только пилотируемые корабли России, которые доставляют членов экипажа из разных стран.
Ранее в эфире НСН летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о перестыковки «Союза» с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
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