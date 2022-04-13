ЕКА объявило о приостановке сотрудничества с Россией по лунным миссиям

В сообщении говорится, что причиной стала спецоперация ВС РФ на Украине, речь идёт о приостановке миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

«Как и в случае с ExoMars, введенные против России санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным осуществление запланированного сотрудничества на Луне», - подчеркнули в ЕКА.

Ранее в ЕКА заявили, что из-за санкций запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.

