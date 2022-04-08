В NASA решили продолжать сотрудничество с Россией в космосе
Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил в интервью телеканалу СNN, что США не прекратят взаимодействия с Россией в рамках международной космической программы из-за спецоперации российских Вооружённых сил на Украине.
«Не забывайте, мы начали сотрудничество в разгар холодной войны... у нас была миссия «Союз-Аполлон»... начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится», — подчеркнул глава NASA.
Космонавт Роскосмоса и астронавт NASA установили рекорды по продолжительности нахождения на борту МКС
Нельсон также добавил, что отношения между космонавтами и астронавтами на МКС и в рамках подготовки к полётам устойчивы и профессиональны.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале официальные ответы глав НАСА, Европейского и Канадского космических агентств о снятии незаконных санкций с компаний космической отрасли РФ.
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