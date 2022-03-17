Рогозин: «Роскосмос» без своих «европейских друзей» отправит миссию на Марс

«Роскосмос» проведет свою собственную миссию на Марс, несмотря на то, что подготовка к ней может занять несколько лет. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посте того, как Европейское космическое агентство отказалось участвовать в проекте ExoMars.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Глава «Роскосмоса» добавил, что для этого не понадобятся «всякие «европейские друзья» с поджатыми от американского окрика хвостами».

Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.

Ранее Рогозин после слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина напомнил о инициативе Байдена начать бомбардировки Белграда в 1999 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МарсДмитрий РогозинРоскосмос
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