Рогозин: «Роскосмос» без своих «европейских друзей» отправит миссию на Марс

«Роскосмос» проведет свою собственную миссию на Марс, несмотря на то, что подготовка к ней может занять несколько лет. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посте того, как Европейское космическое агентство отказалось участвовать в проекте ExoMars.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.