Рогозин: «Роскосмос» без своих «европейских друзей» отправит миссию на Марс
«Роскосмос» проведет свою собственную миссию на Марс, несмотря на то, что подготовка к ней может занять несколько лет. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посте того, как Европейское космическое агентство отказалось участвовать в проекте ExoMars.
«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Глава «Роскосмоса» добавил, что для этого не понадобятся «всякие «европейские друзья» с поджатыми от американского окрика хвостами».
Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.
Ранее Рогозин после слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина напомнил о инициативе Байдена начать бомбардировки Белграда в 1999 году.
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