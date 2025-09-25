Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»
25 сентября 202500:01
В московском аэропорту «Шереметьево» столкнулись два пассажирских самолета, сообщает Telegram-канал Mash.
На рулёжке по ВПП задели друг друга Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин (HU7986).
Насколько серьезны повреждения и есть ли пострадавшие – неизвестно.
Ране в США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров показал жест после переговоров с Рубио
- Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»
- В центре Петербурга арестовали пятерых иностранцев после стычки
- СМИ: НАТО располагает механизмом тайных кибератак против России
- Германия может вернуть обязательный призыв в армию при нехватке добровольцев
- В ГД внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство экс-заключенных
- Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров
- Увеличение МРОТ на 20% не разорит большинство работодателей
- «Черт побери»: Филолог рассказал, как отучить молодежь ругаться матом
- Захарова: Москва не просит ИКАО смягчить санкции против авиаотрасли
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru