Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»

На рулёжке по ВПП задели друг друга Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин (HU7986).

Насколько серьезны повреждения и есть ли пострадавшие – неизвестно.

Ране в США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

