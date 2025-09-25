Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»

В московском аэропорту «Шереметьево» столкнулись два пассажирских самолета, сообщает Telegram-канал Mash.

На рулёжке по ВПП задели друг друга Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин (HU7986).

Насколько серьезны повреждения и есть ли пострадавшие – неизвестно.

Ране в США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
