В США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе
12 августа 202501:01
В американском городе Калиспелл два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал Shot.
На месте бушует сильный пожар. На место выдвинулись экстренные службы.
В настоящее время точное количество погибших неизвестно.
Ранее в Индии разбился пассажирский самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
