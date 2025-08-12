В США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе

В американском городе Калиспелл два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал Shot.

Минтранс Казахстана: На борту упавшего Embraer взорвался кислородный баллон

На месте бушует сильный пожар. На место выдвинулись экстренные службы.

В настоящее время точное количество погибших неизвестно.

Ранее в Индии разбился пассажирский самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:СамолетыАвиацияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры