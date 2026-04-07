Белоусов заявил, что комплектование ВС РФ контрактниками идет с опережением
7 апреля 202616:04
Комплектование российской армии военнослужащими по контракту идёт с опережением. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
В ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы он указал, что план по формированию новых частей и подразделений выполняется.
Министр добавил, что в первую очередь внимание уделяется подготовке и слаживанию подразделений беспилотных войск.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2026 года контракт на службу в ВС РФ заключили более 80 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
