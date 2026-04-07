Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании на Украине

США продолжат участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Руденко: Дат следующих переговоров по Украине пока нет

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он указал, что президент США Дональд Трамп и глава венгерского правительства сделали для завершения конфликта больше других мировых лидеров.

«Мы намерены продолжить участвовать в этом процессе», — заключил Джей Ди Вэнс.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трёхсторонние переговоры по украинскому вопросу поставлены на паузу, так как американцы «заняты другой проблемой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
