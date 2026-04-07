В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли почти млрд рублей наличными

Около четырёх млн долларов, семи млн евро и 31 млн рублей наличными (по текущему курсу более 982 млн рублей) изъяли в поместье вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что деньги были изъяты в ходе обыска в поместье чиновника. Также отмечается, что до проведения опертивно-разыскных мероприятий неустановленное пока имущество «вывозилось из домовладения «Газелями».

«Подтверждает наши доводы о сверхприбыли и сверхдоходах, коррупционных правонарушениях, которые были допущены», - заключил представитель ведомства.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара арестовал имущество вице-губернатора Коробки по антикоррупционному иску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:КоррупцияЧиновникиОбыскиДеньгиКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры