Мишустин призвал не допустить переноса ценового шока на мировом энергорынке на РФ

Главным приоритетом для российских властей на фоне кризиса на Ближнем Востоке остаётся защита внутреннего рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пишет RT, он отметил, что в условиях ощутимого дисбаланса в глобальной торговле, «нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей».

«Необходимо обеспечить у нас надёжное снабжение, надёжный баланс», - подчеркнул глава правительства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия получила массу запросов на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: duma.gov.ru
