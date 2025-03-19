«Триллион долларов и 30 лет»: Работу России и США по Марсу придется начинать с нуля

По его словам, на реализацию проекта полета на Марс при хорошем финансировании потребуется не меньше 30 лет.

«Все эти обсуждения ведутся только ради шума. Никто ни цента не вложил в пилотируемый полет на Марс. Для начала надо заняться непосредственно оборудованием. Весь этот проект нужно начинать с нуля и нарисовать его хотя бы на бумаге, на что уйдет несколько лет. После проекта на бумаге идут объемные научно-исследовательские опыты и конструкторские работы. На реализацию проекта с нуля при хорошем финансировании уйдет не менее 30 лет. Финансирование должно превышать выделяемые когда-то деньги для полета на Луну, когда Америка бросила туда все деньги. Когда говорят о полетах на Марс, очень многие представляют, что Марс где-то рядом с Луной: мол, на Луну слетали, значит, следующим шагом будет полет на Марс. Однако там совершенно другие расстояния, другие сроки полета и очень много чего неизвестного: воздействие радиации, воздействие невесомости в длительный период. Нам нужно разработать корабль и узнать условия», - заключил эксперт.

Ранее Моисеев заявил НСН, что в России давно идут работы по разработке аналога спутниковой системы Starlink Маска, однако до сих пор не было представлено ни одного спутника.

