«Триллион долларов и 30 лет»: Работу России и США по Марсу придется начинать с нуля
Проект полетов на Марс нужно хотя бы на бумаге нарисовать, а потом еще 30 лет над этим работать, для этого потребуются 10 состояний Илона Маска, заявил НСН Иван Моисеев.
Весь проект отправки экспедиций на Марс надо начинать с нуля, разработка займет не меньше 30 лет при хорошем финансировании, заявил в эфире НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Москва обсуждает с главой американской компании SpaceX Илоном Маском сотрудничество в космической сфере, в том числе полет на Марс. Моисеев отметил, что для отправки двух человек на Марс потребуется 10 состояний Маска.
«Говоря о деньгах, которые нужно будет вложить в полеты на Марс: полет двух человек туда по старым оценкам стоит 500 миллиардов долларов, сейчас, наверное, цены доходит до триллиона долларов. К слову, состояние Маска – 100 миллиардов долларов, то есть ему нужно 10 таких состояний, чтобы отправить экспедицию на Марс. NASA в год направляет 30 миллиардов долларов на весь космос, то есть им нужно все бросить и 10 лет заниматься только Марсом», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на реализацию проекта полета на Марс при хорошем финансировании потребуется не меньше 30 лет.
«Все эти обсуждения ведутся только ради шума. Никто ни цента не вложил в пилотируемый полет на Марс. Для начала надо заняться непосредственно оборудованием. Весь этот проект нужно начинать с нуля и нарисовать его хотя бы на бумаге, на что уйдет несколько лет. После проекта на бумаге идут объемные научно-исследовательские опыты и конструкторские работы. На реализацию проекта с нуля при хорошем финансировании уйдет не менее 30 лет. Финансирование должно превышать выделяемые когда-то деньги для полета на Луну, когда Америка бросила туда все деньги. Когда говорят о полетах на Марс, очень многие представляют, что Марс где-то рядом с Луной: мол, на Луну слетали, значит, следующим шагом будет полет на Марс. Однако там совершенно другие расстояния, другие сроки полета и очень много чего неизвестного: воздействие радиации, воздействие невесомости в длительный период. Нам нужно разработать корабль и узнать условия», - заключил эксперт.
Ранее Моисеев заявил НСН, что в России давно идут работы по разработке аналога спутниковой системы Starlink Маска, однако до сих пор не было представлено ни одного спутника.
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