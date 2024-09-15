«Деньги не печатаем»: Руководитель лунной программы РФ заявил о нехватке денег
«Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов.
«Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.
«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», — пояснил он.
По словам Зеленого, есть возможность создать лишь одну «Луну-27», которую намерены направить на Северный полюс естественного спутника Земли. В случае создание двух аппаратов их запуск будет произведен с промежутком в 6-9 месяцев.
Первый этап российской лунной программы, утвержденной в 2018 году, предусматривает исследование спутника Земли автоматическими станциями. В августе 2023 года «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России, однако аппарат столкнулся с Луной. После крушения лунную миссию не прерывали. «Роскосмос» сообщал о возможности повторения миссии на Южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.
«ЗАСТОЛБИТЬ» ЛУНУ
При этом России следует «застолбить» Северный полюс Луны, сделав его приоритетом для «Луны-27», заявил агентству РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. По его словам, если на запуск станций на оба лунных полюса средств не будет, то внимание стоит уделить именно северному региону, так как на Южном полюсе уже собирается «большая толпа», включая миссии Индии, Китая и США.
Географическое положение России делает Северный полюс Луны более удобным для космических исследований — России удобнее держать связь с находящимися на нем космическими аппаратами. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
«Все начали рассматривать южную область, потому что там есть несколько очень интересных мест для посадки, удобных для размещения лунных баз. Но человечество до конца не понимает, какие требования должны быть предъявлены к месту для лунной базы, что мы там должны делать. Поэтому дискуссия, где размещение лунных баз будет более оптимальным, еще продолжается. Не исключено, что через некоторое время космические агентства выработают какое-то решение об оптимальном расположении лунных баз. Не исключено, что это будет не Южный полюс Луны, а что-то еще. Просто Южный полюс Луны возник как удобный и логичный первый шаг», — добавил он.
В свою очередь генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин указал на то, что некоторые страны сейчас пытаются повторить космическое противостояние СССР и США, а России Луна интересна как промежуточный этап перед полетом на Марс.
«На Луну первыми слетали американцы, они направляли туда какие-то исследовательские объекты. Потом туда отправились страны, которые были не слишком развиты в космосе (Китай, Индия), сейчас они идут по пути повторения того, что происходило, когда США и СССР сражались за космос, исходя из политических соображений. Насколько я понимаю, у России каких-то определенных планов по освоению Луны нет. Мы рассматриваем Луну как возможность подскока к полету на Марс. Сейчас идет исследование ради исследования, чтобы не потерять это направление, если в перспективе оно окажется нужным и важным», — подытожил он.
КИТАЙ В ДЕЛЕ
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. По его словам, Россия и Китай планируют разработать ядерную энергетическую установку, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-35 годы для совместной с КНР научной лунной станции.
На освоение Луны России и Китаю потребуются десятки лет и десятки миллиардов долларов, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН.
А августе 2023 года корпорация «Роскосмос» заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.
Сообщалось, что Роскосмос рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на рабочем совещании в НПО им. С. А. Лавочкина — головном разработчике автоматической станции «Луна-25». Он призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы.
ПОТЕРЯЛИ 20 ЛЕТ
Неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
«Мы «Луну-25» делали 20 лет, за 20 лет все изменилось, включая в целом ситуацию в космонавтике. Китай самостоятельно выполнил всю лунную программу, которую мы планировали до 2035 года. Мы не пытаемся его догнать, пытаемся встать на эту дорогу, но пока не очень удачно. Программу по запуску четырех лунных станций, которая была придумана 20 лет, нужно радикально пересматривать. То, что заложено в программу, не является чем-то новым, а стоит дорого. Сейчас как раз время подумать и разработать новую концепцию, новую программу работы с Луной. Индия успешно посадила аппарат по более сложной программе, тоже обогнала нас. Все это надо учитывать», - резюмировал он.
Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, допустил ранее в интервью «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
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