«Деньги не печатаем»: Руководитель лунной программы РФ заявил о нехватке денег

Первый этап российской лунной программы, утвержденной в 2018 году, предусматривает исследование спутника Земли автоматическими станциями. В августе 2023 года «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России, однако аппарат столкнулся с Луной. После крушения лунную миссию не прерывали. «Роскосмос» сообщал о возможности повторения миссии на Южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.

«ЗАСТОЛБИТЬ» ЛУНУ

При этом России следует «застолбить» Северный полюс Луны, сделав его приоритетом для «Луны-27», заявил агентству РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. По его словам, если на запуск станций на оба лунных полюса средств не будет, то внимание стоит уделить именно северному региону, так как на Южном полюсе уже собирается «большая толпа», включая миссии Индии, Китая и США.

Географическое положение России делает Северный полюс Луны более удобным для космических исследований — России удобнее держать связь с находящимися на нем космическими аппаратами. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Все начали рассматривать южную область, потому что там есть несколько очень интересных мест для посадки, удобных для размещения лунных баз. Но человечество до конца не понимает, какие требования должны быть предъявлены к месту для лунной базы, что мы там должны делать. Поэтому дискуссия, где размещение лунных баз будет более оптимальным, еще продолжается. Не исключено, что через некоторое время космические агентства выработают какое-то решение об оптимальном расположении лунных баз. Не исключено, что это будет не Южный полюс Луны, а что-то еще. Просто Южный полюс Луны возник как удобный и логичный первый шаг», — добавил он.

В свою очередь генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин указал на то, что некоторые страны сейчас пытаются повторить космическое противостояние СССР и США, а России Луна интересна как промежуточный этап перед полетом на Марс.