«Ни одного спутника»: Госфинансирование затянуло разработку аналога Starlink в России
Финансирование группировки из 383 спутников ведется исключительно на средства федерального бюджета, сказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
В России давно идут работы по разработке аналога спутниковой системы Starlink миллиардера Илона Маска, однако до сих пор не было представлено ни одного спутника, заявил в беседе с НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Проект по созданию в России группировки из 383 спутников может обойтись в 445 миллиардов рублей, пишут «Известия». По данным издания, 329 миллиардов рублей намерены привлечь из внебюджетных источников, еще 116 миллиардов — из бюджета. Средства направят на создание и запуск спутников связи для системы, которую разрабатывает компания «Бюро 1440», ранее принадлежавшая структурам Алишера Усманова. Моисеев допустил, что проект будет реализован, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время.
«Starlink - частное дело Маска. Он тратит на него деньги, если что-то пойдет не так, он их просто потеряет. У нас бюджет безразмерный, федеральный. Когда говорят про внебюджетное финансирование - это такой фокус, тот же бюджет, только через другие организации. Если вы работаете на бюджет, то чем дольше будете работать, тем больше денег получите. Это старая программа, которая очень долго раскачивалась. Пока очень трудно сказать, чем и как она закончится, нет ни одного спутника, не очень понятно, хватит ли такой группировки для закрытия территории России. Все сроки, которые называются, уже сползли вправо. Средства названы, возможно, потом потребуют еще», - пояснил он.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что отказался активировать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом, чтобы предотвратить возможное использование ее украинскими военными для атак на российские корабли, передает «Радиоточка НСН».
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