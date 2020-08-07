До конца 2020-го представят космическую программу на десятилетие

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Единая государственная программа космической деятельности РФ на 2021-2030 годы будет представлена правительству на утверждение до конца 2020 года. Такая необходимость обусловлена подтверждением финансирования с будущего года, отметил он в интервью РИА Новости.

До этого правительство рассмотрит подпрограммы единого проекта. Например, уже в августе «Роскосмос» вносит «самые важные оставшиеся разделы программы».

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В космическую программу на ближайшее десятилетие войдут ФПЦ по развитию спутниковой ситемы ГЛОНАСС, проект по созданию многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», подпрограмма ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, пункты по созданию наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также инвестиционные проекты по разработке новых промкомплексов и современных производств.

Теперь же космическая программа принимается на 10 лет вперед и подлежит корректировке каждые 5 лет. Итоговая цифра финансирования Единой космической программы будет определена президентом страны, отметил Рогозин.

Ранее НСН сообщала, что по поручению главы «Роскосмоса» планируется разработать версии крылатого пилотируемого корабля для полетов в космос на замену «Союз МС». При этом ориентироваться при работе эксперты будут на корабль «Буран», который был впервые запущен в 1988 году.

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Фото: roscosmos.ru
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