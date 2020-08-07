Новости за ночь: «Буран» возьмут за основу при разработке замены «Союзу»
По поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина планируется разработать версии крылатого пилотируемого корабля для полетов в космос на замену «Союз МС». При этом ориентироваться при работе эксперты будут на корабль «Буран», который был впервые запущен в 1988 году.
«Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», - уточнил Рогозин, пишут «РИА Новости».
По его словам применение разработки не требуется в самые короткие сроки, так как «Союз МС» еще способен успешно работать.
«Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники», - добавил глава «Роскосмоса».
Среди организаций, которые займутся проработкой этого вопроса, он уже отметил корпорацию «Энергия».
Напомним, до 30 мая этого года на протяжении девяти лет «Союз» был единственным кораблём, который был способен доставить к МКС людей с Земли. Весной же ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon, который без проблем пристыковался к МКС.
Ранее НСН сообщала, что глава «Роскосмоса» назвал новые космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner гламурными аналогами российских «Союзов».
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