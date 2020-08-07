Новости за ночь: «Буран» возьмут за основу при разработке замены «Союзу»

По поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина планируется разработать версии крылатого пилотируемого корабля для полетов в космос на замену «Союз МС». При этом ориентироваться при работе эксперты будут на корабль «Буран», который был впервые запущен в 1988 году.

«Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», - уточнил Рогозин, пишут «РИА Новости».

По его словам применение разработки не требуется в самые короткие сроки, так как «Союз МС» еще способен успешно работать.