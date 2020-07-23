Академик назвал страны, вступившие в гонку по освоению Марса
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН сравнил успехи в освоении космоса Китая и других держав.
Тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с китайского аэродрома Вэньчан на острове Хайнань в рамках первой миссии КНР по исследованию Марса «Тяньвэнь-1».
Цель китайской миссии – найти следы жизни на Марсе и изучить возможности для потенциальной колонизации человеком этой планеты.
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН оценил успехи Китая в освоении Марса, сравнив их с успехами других космических держав.
«Говорить о том, что Китай вырывается в лидеры нельзя. Потому что и другие страны участвуют в освоении Марса. Если помните, недавно был запущен арабский межпланетный зонд в сторону Марса, готовится американская миссия, запланированная на конец июля, через два года должна отправится в полёт российско-европейская миссия «Экзомарс». Так что Китай находится просто среди тех стран, которые активно участвуют в освоении космоса и, в том числе, в освоении других планет», - сказал академик.
При этом Железняков отметил, что, колонизация Марса остаётся фантастикой.
Ранее НСН писала о заявлении главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который назвал космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурными аналогами российских «Союзов».
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