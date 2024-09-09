«Промахнулся – не вернулся»: Пилотируемый полет на Марс в 2028 году назвали нереальным

Пилотируемый полет на Марс в 2028 году, который анонсировал основатель компании SpaceX Илон Маск, будет нереально провернуть, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

Ранее Илон Маск заявил, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый – через четыре. По прогнозу Маска, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Цель миссий – создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.