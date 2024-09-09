«Промахнулся – не вернулся»: Пилотируемый полет на Марс в 2028 году назвали нереальным
На Марс пока можно посылать только непилотируемые корабли, такие технологии имеются, отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Пилотируемый полет на Марс в 2028 году, который анонсировал основатель компании SpaceX Илон Маск, будет нереально провернуть, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Ранее Илон Маск заявил, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый – через четыре. По прогнозу Маска, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Цель миссий – создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.
«Сроки нереальные, в том числе первый срок в семь-восемь лет. Таких технологий для полета на Марс нет ни у кого. Только автоматы – их, пожалуйста, но человека нельзя. Он часто такие заявления делает. Он очень успешно развивает космическую деятельность, у него огромные достижения. Такие заявления, не имеющие отношения к реальности, ему просто списывают на эмоциональный подход, визионерство, подъем настроения и прочее», – сказал Моисеев.
Также он предположил, что Россия могла бы отправить человека на Марс в следующем веке.
«В следующем веке, возможно. У нас нет никаких планов, никаких работ не ведется, денег мало... А послать человека на Марс стоит огромных денег. По оценкам десятилетней давности, но более-менее официальным и хорошо проработанным, от 500 миллиардов долларов на два человека нужно, чтобы послать их на Марс и вернуть обратно», – указал собеседник НСН.
В свою очередь директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с НСН отметил, что вероятность успеха пилотируемого полета на Марс крайне мала.
«Дело не в какой-то отдельной технологии, все должно сработать в комплексе. На чем основан такой оптимизм Маска… Он считает, что в хорошем состоянии Starship, он научился делать новые двигатели в больших количествах, сейчас строит вторую пусковую установку. Он рассчитывает, что через год Starship полетит на Луну, а после этого можно на Марс отправлять. Можно направить на Марс? Можно. Он даже, может быть, долетит и с некоторой вероятностью примарсианится там. То есть, чисто по технике как бы концы с концами сходятся, здесь ничего фантастического нет. Другое дело, что вероятность успеха будет настолько мала, что посылать туда людей крайне проблематично, если вежливо говорить», – сказал Петрукович.
Он отметил, что если пилотируемый корабль «промахнется по Марсу», то полетит дальше и уже не сможет вернуться.
«Очень много шансов, что промажет с маневром. Если мимо Марса промахнулся, то уже не как с Луны… С Луны можно вернуться, были прецеденты, когда американцы с Луны возвращались, не сев. От Марса так не вернешься: если промахнулся по Марсу, то уже полетел дальше, никаких шансов вернуться нет. Поэтому здесь все должно собираться постепенно. Не говоря о том, что это, конечно, будет очень большая экспедиция, но Маск в этом смысле визионер и энтузиаст. Мы можем вспомнить много его заявлений такого рода оптимистичных на самые разные темы. Поэтому здесь надо, конечно, сказать, что это в значительной степени пиар», – резюмировал собеседник НСН.
Илон Маск в 2016 году говорил, что первый марсианский полет человека может произойти в 2022 году. В апреле 2024-го он предполагал, что первый непилотируемый Starship приземлится на Марсе в течение пяти лет, а первые люди на планете окажутся в течение семи – девяти лет, передает «Радиоточка НСН».
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