«Абсолютная авантюра»: Идее создания АЭС на Луне предрекли крах

Создание АЭС на Луне – авантюра, цель которой – освоить бюджетные деньги, мощность в 3–5 кВт слишком мала, к тому же у вырабатываемой энергии не будет потребителя. Об этом заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.

Российская лунная база, предположительно, может обзавестись собственной атомной электростанцией, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя НИКИЭТ Евгения Адамова. По его словам, речь идет о необслуживаемой и саморегулируемой АЭС. Адамов представил проект АЭС «Селена» на основе прямого преобразования энергии. На первом этапе мощность полуторатонной станции с излучателем 15 на 15 метров составит 3–5 кВт. Кузнецов назвал проект лунной АЭС «абсолютной авантюрой».