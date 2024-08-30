«Абсолютная авантюра»: Идее создания АЭС на Луне предрекли крах
Сначала нужно создать ракету, чтобы посадить атомную установку на Луну и не разбить ее, отметил в эфире НСН Владимир Кузнецов.
Создание АЭС на Луне – авантюра, цель которой – освоить бюджетные деньги, мощность в 3–5 кВт слишком мала, к тому же у вырабатываемой энергии не будет потребителя. Об этом заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.
Российская лунная база, предположительно, может обзавестись собственной атомной электростанцией, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя НИКИЭТ Евгения Адамова. По его словам, речь идет о необслуживаемой и саморегулируемой АЭС. Адамов представил проект АЭС «Селена» на основе прямого преобразования энергии. На первом этапе мощность полуторатонной станции с излучателем 15 на 15 метров составит 3–5 кВт. Кузнецов назвал проект лунной АЭС «абсолютной авантюрой».
«Это очень маленькая мощность – она сопоставима с мощностью пяти бытовых кипятильников. АЭС на Луне – это абсолютная авантюра. Мы не можем в дистанционном режиме посадить аппарат на Луну, а теперь представьте, что туда закидывают эту установку, которой уже 40 с лишним лет. О ней вспомнили, потому что заканчиваются бюджетные деньги. Возникает вопрос – зачем все это нужно? У нас энергоблоки атомных станций один за другим выходят из строя по одной и той же причине – изъяны по турбоустановке. Можно земными делами заняться», – сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что не понимает, на что будут тратиться 5 кВт на Луне.
«Сначала надо создать ракету, чтобы эту установку посадить и не разбить ее. Она должна полностью работать в автономном режиме. У меня возникает другой вопрос – на что будут тратиться 5 кВт? Для авторов проекта самое главное – ввязаться, а нужен потребитель. Думаю, я не доживу до того момента, когда эта АЭС начнет развиваться», – подытожил он.
Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что Китай в очередной раз показал свою заинтересованность в создании совместной лунной станции с Россией, первые в истории образцы грунта обратной стороны Луны станут символическим шагом в этом направлении, передает «Радиоточка НСН».
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