Черданцев раскритиковал телеканал Роскосмоса
Телеведущий и спортивный комментатор в эфире НСН упрекнул Роскосмос в регулярной поставке смешных новостей.
«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запустил 4 марта телеканал «Первый космический».
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев в эфире НСН усомнился в том, что это было действительно необходимо столько крупной корпорации.
«К сожалению, все новости, которые касаются Роскосмоса, они смешные, и это на самом деле не смешно, потому что столь солидная организация должна заниматься своей сложной высокотехнологичной работой, чтобы не выглядеть нелепыми и смешными. Поэтому первое, что приходит в голову, когда я читаю эту новость, возникает вопрос, будут ли на этом телеканале звук и изображение? Так как логично предположить, что на экранах этого телеканала будет идти все время проверочный сигнал, как из космоса», — отметил он.
Также писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН признался, что хотел бы слышать от Роскосмоса новости о межпланетных станциях и научных спутниках.
«Я всегда поддерживаю нашу космическую программу. Но хотелось бы, конечно, чтобы Роскосмос почаще запускал космические корабли, причем не только на нашу станцию научную, а хотелось бы больше слышать о запусках научных спутников, межпланетных станций, потому что в этой области мы, конечно, несколько утратили позиции, которые у нас были», – сказал он.
В прошлом году «Роскосмос» обещал снять первый художественный фильм на орбите, но в правительстве предупредили, что бюджетных денег не дадут.
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