Черданцев раскритиковал телеканал Роскосмоса

«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запустил 4 марта телеканал «Первый космический».

Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев в эфире НСН усомнился в том, что это было действительно необходимо столько крупной корпорации.

«К сожалению, все новости, которые касаются Роскосмоса, они смешные, и это на самом деле не смешно, потому что столь солидная организация должна заниматься своей сложной высокотехнологичной работой, чтобы не выглядеть нелепыми и смешными. Поэтому первое, что приходит в голову, когда я читаю эту новость, возникает вопрос, будут ли на этом телеканале звук и изображение? Так как логично предположить, что на экранах этого телеканала будет идти все время проверочный сигнал, как из космоса», — отметил он.