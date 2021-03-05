Черданцев: Евро-2020 проверит на вшивость ситуацию с COVID-19

Георгий Черданцев: «Это правильная новость. Я сам стал жертвой некачественной работы коммунальщиков, которые сложили красивую снежную горку в левой колее движения машин на односторонней дороге, и этот сугроб слился с белым фоном остального снега. Я его не заметил, и довольно прилично повредил себе машину. Я оплатил страховку из своих собственных денег, потому что у меня КАСКО, но далеко не все имеют возможность покупать такой вид страхования, а горок на дороге быть не должно, поэтому ОСАГО бы с таким расширением очень пригодилось. Новость прекрасная, дороги в чудовищном состоянии, особенно после зимы даже в Москве, что говорить о других городах. Поэтому я полностью поддерживаю эту инициативу», — сказал Георгий Черданцев в эфире НСН.

