Черданцев: Евро-2020 проверит на вшивость ситуацию с COVID-19
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Возможности ОСАГО хотят расширить
ОСАГО хотят расширить, включив в страховые случаи повреждение автомобиля по вине коммунальщиков или из-за не отремонтированных дорог.
Георгий Черданцев: «Это правильная новость. Я сам стал жертвой некачественной работы коммунальщиков, которые сложили красивую снежную горку в левой колее движения машин на односторонней дороге, и этот сугроб слился с белым фоном остального снега. Я его не заметил, и довольно прилично повредил себе машину. Я оплатил страховку из своих собственных денег, потому что у меня КАСКО, но далеко не все имеют возможность покупать такой вид страхования, а горок на дороге быть не должно, поэтому ОСАГО бы с таким расширением очень пригодилось. Новость прекрасная, дороги в чудовищном состоянии, особенно после зимы даже в Москве, что говорить о других городах. Поэтому я полностью поддерживаю эту инициативу», — сказал Георгий Черданцев в эфире НСН.
Роскосмос запустил собственный телеканал
«Роскосмос» совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запустил 4 марта телеканал «Первый космический».
Георгий Черданцев: «К сожалению, все новости, которые касаются Роскосмоса, они смешные, и это на самом деле не смешно, потому что столь солидная организация должна заниматься своей сложной высокотехнологичной работой, чтобы не выглядеть нелепыми и смешными. Поэтому первым делом, когда я читаю эту новость, возникает вопрос: будут ли на этом телеканале звук и изображение? Так как логично предположить, что на экранах этого телеканала будет идти все время проверочный сигнал, как из космоса», — отметил он в беседе с НСН.
Список российских городов с фан-зонами во время Евро-2020 утвердят в апреле
Список российских городов с фан-зонами во время чемпионата Европы по футболу утвердят в апреле. По состоянию на конец февраля, в организации фан-зон были заинтересованы 30 городов.
Георгий Черданцев: «Евро-2020 из-за пандемии перенесен на этот год, и это новость не для любителей футбола и спорта, это новость для всех нас. Футбол, как мне кажется, стал лакмусовой бумажкой для общей ситуации с коронавирусом, потому что кроме футбола не существует больше мирных мероприятий, которые собирали бы такое количество людей в ограниченном пространстве. Если решение будет положительным, а по моей информации в Санкт-Петербурге все идет к тому, что фан-зоны там будут, значит самое сложное в ситуации с пандемией, будем надеяться, позади», — прокомментировал в интервью НСН Георгий Черданцев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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