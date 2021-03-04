Космонавт Елена Серова рассказала, зачем в космосе косметика
Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова рассказала, что участникам экспедиций на МКС не запрещается брать с собой косметические средства, сообщает «Радио 1».
По её словам, космонавтам, независимо от пола, разрешают брать с собой «крема, средства для бритья и многое другое».
«Кожа на МКС немного сохнет. Там атмосферу гоняет вентилятор, постоянно присутствует движение воздуха, и кожа обветривается», - отметила Серова.
Космонавт призналась, что у неё была даже подводка для глаз. По мнению Серовой, в космосе тоже нужно выглядеть хорошо, ведь астронавты - это «лицо страны».
Также в интервью радиостанции Герой России заявила, что зубная паста в космосе совершенно обычная, опровергнув таким образом слухи об особой съедобной пасте. Серова добавила, что из-за отсутствия гравитации на МКС невозможно просто прополоскать рот, поэтому для чистки зубов есть специальный механизм.
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