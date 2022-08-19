Чебурашка отправится в космос на «Союзе»

Как уточняет РИА Новости, индикатор невесомости представляет из себя маленькую мягкую игрушку, которую экипажи космических кораблей берут с собой в кабину корабля. При наступлении невесомости игрушка начинает парить и таким образом оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.

Вместе с Сергеем Прокопьевым и Чебурашкой в сентябре на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года.

