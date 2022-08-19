Чебурашка отправится в космос на «Союзе»

Фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», старт пилотируемой экспедиции с плющевым мульт-героем на Международную космическую станцию состоится в сентябре.

Отмечается, что игрушку-талисман новой экспедиции командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Как напомнили в «Роскосмосе», в этом году Чебурашка отметит свое 56-летие и кроме того, предстоящий полет станет для него вторым - в качестве индикатора невесомости он был на орбите в 2016 году.

«Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

Как уточняет РИА Новости, индикатор невесомости представляет из себя маленькую мягкую игрушку, которую экипажи космических кораблей берут с собой в кабину корабля. При наступлении невесомости игрушка начинает парить и таким образом оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.

Вместе с Сергеем Прокопьевым и Чебурашкой в сентябре на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что в NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НасаСоюзРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры