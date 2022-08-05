В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года

В NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года, заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано в ходе своей пресс-конференции.

«После того как завершится программа по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами», - сказал он.

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Монталбано также сообщил, что долгосрочная цель NASA — иметь совмещенный, российско-американский экипаж на всех полетах к МКС.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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