В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года

В NASA хотели бы продлить действующее соглашение о перекрестных полетах с Россией после 2024 года, заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано в ходе своей пресс-конференции.

«После того как завершится программа по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами», - сказал он.