«Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года
«Роскосмос» определит дату выхода из проекта МКС после анализа технического состояния станции. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает «Интерфакс».
По словам Крикалева, датой выхода может быть как 2025 год, так и 2030.
26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.
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