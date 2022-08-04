«Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

По словам Крикалева, датой выхода может быть как 2025 год, так и 2030.

26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.



