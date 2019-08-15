Либо свалку закрывать, либо - аэропорт. Эксперт об аварийной посадке А-321 в Подмосковье
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заявил о необходимости срочно убрать мусорную свалку рядом с аэропортом Жуковский.
Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв нет. Легкие повреждения получили 23 человека, из них девять детей. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя, который загорелся из-за попадания в него птицы. Ни один, даже самый современный самолет, не защищен от попадания птиц в двигатель. Но в данном случае дело осложняется тем, что число птиц рядом с аэропортом Жуковский превосходит все мыслимые пределы из-за находящейся здесь свалки, куда пернатые прилетают в поисках пищи.
О том, насколько опасно такое соседство рассказал в эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.
«Аэропорт Жуковский получил лицензию на использование его в качестве международного, значит, все вопросы снимаются. И он полностью соответствует всем требованиям. Жители области, где совершил аварийную посадку самолет, говорят, что рядом находится мусорная свалка. Это недопустимо из-за опасности птиц, которые там собираются! Это запрещено законодательно»,- уточнил Смирнов.
Как правило, практически в каждом аэропорту есть орнитологические службы, которые работают над тем, чтобы взлет и посадка самолетов производилась в штатном режиме, что называется «без участия» птиц. Как правило, используются ультразвуковые отпугиватели, акустические установки, которые имитируют крик птиц, издаваемый в опасности, газовые пушки, производящие взрыв громкостью 150 децибел. Но если справиться с десятком летящих птиц можно, но как их распугивать, если они сотнями живут на соседней с аэропортом свалке?
«Виновных в инциденте должно установить следствие. С птицами борт столкнулся при наборе высоты, и вряд ли это ответственность аэропорта. А вот что касается свалки, ее надо ли срочно закрывать либо – закрывать аэропорт. Это, как говорится, на выбор руководителей», - отметил Олег Смирнов.
Добавим, СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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