Либо свалку закрывать, либо - аэропорт. Эксперт об аварийной посадке А-321 в Подмосковье

Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв нет. Легкие повреждения получили 23 человека, из них девять детей. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя, который загорелся из-за попадания в него птицы. Ни один, даже самый современный самолет, не защищен от попадания птиц в двигатель. Но в данном случае дело осложняется тем, что число птиц рядом с аэропортом Жуковский превосходит все мыслимые пределы из-за находящейся здесь свалки, куда пернатые прилетают в поисках пищи.

О том, насколько опасно такое соседство рассказал в эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.

«Аэропорт Жуковский получил лицензию на использование его в качестве международного, значит, все вопросы снимаются. И он полностью соответствует всем требованиям. Жители области, где совершил аварийную посадку самолет, говорят, что рядом находится мусорная свалка. Это недопустимо из-за опасности птиц, которые там собираются! Это запрещено законодательно»,- уточнил Смирнов.