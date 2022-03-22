Мантуров: Импортозамещенный SSJ100 могут начать поставлять с 2024 года
Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, в следующем году планируется провести все необходимые сертификационные полеты.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.
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