Мантуров: Импортозамещенный SSJ100 могут начать поставлять с 2024 года

Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением

По его словам, в следующем году планируется провести все необходимые сертификационные полеты.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыРоссия
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