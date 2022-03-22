Мантуров: Импортозамещенный SSJ100 могут начать поставлять с 2024 года

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс о фейках про госорганы РФ за рубежом Совбез Белоруссии заявил, что страна не станет принимать участия в событиях на Украине Правительство РФ готовит меры по поддержке фармацевтической отрасли Минздрав: Оснований говорить о дефиците лекарств в России нет В «Радиоточку НСН» возвращается розыгрыш уникального винила!