Авиасообщение между Россией и Грузией официально завершилось
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в этот понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.
Все пассажиры, у которых есть билеты отечественных авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.
Последние рейсы из Тбилиси в Россию вылетели накануне, передают «РИА Новости». Самолет «Уральских авиалиний» отправился в Краснодар, а лайнер авиакомпании S7 вылетел в Москву. Как сообщает Москва 24, последний рейс из Москвы в Тбилиси выполнила компания «Аэрофлот».
Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, по предварительным расчетам, составят около 3 миллиардов рублей, сообщает RT. Ведомство пообещало рассмотреть вопрос компенсаций авиаперевозчикам.
Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. Позже Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов ранее отметил в беседе с НСН, что многие грузины уже раскаиваются в антироссийских беспорядках, которые произошли в Тбилиси.
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