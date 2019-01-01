Авиасообщение между Россией и Грузией официально завершилось

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в этот понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

Все пассажиры, у которых есть билеты отечественных авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.

Последние рейсы из Тбилиси в Россию вылетели накануне, передают «РИА Новости». Самолет «Уральских авиалиний» отправился в Краснодар, а лайнер авиакомпании S7 вылетел в Москву. Как сообщает Москва 24, последний рейс из Москвы в Тбилиси выполнила компания «Аэрофлот».