Бурджанадзе: В Грузии о нападении на россиян ничего не знают
Бывший спикер грузинского парламента прокомментировала в эфире НСН появление в интернете видео с инцидентом.
Видео инцидента между российской семьей, путешествующей по Грузии на автомобиле, и грузинскими активистами появилось интернете. Его в частности опубликовал телеграм-канал «Пул №3». Несколько грузинских мужчин заметили в салоне автомобиля с российскими номерами георгиевскую ленточку и, остановив его, потребовали у водителя ее отдать. Он не соглашался, тогда один из активистов сам вытащил ее из салона. После чего автомашину пропустили, напутствуя ее нецензурными оскорблениями в адрес российского президента Путина.
Есть вероятность, что появление ролика является антигрузинской провокацией, так как он мог быть снят в 2014 году, на волне солидарности грузин с Украиной. Один из активистов держал украинский флаг, кроме того заканчивается видео приветствиями, которые использовались протестовавшими в Киеве во время Евромайдана в 2014 году.
Во всяком случае, в Грузии об инциденте ничего не знают, рассказала в эфире НСН бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.
«Ничего у нас не подтверждается, абсолютно. По всем каналам ищем. Новостей пока нет. Хочу надеяться, что это какое-то недоразумение», - сказала она.
По словам политика, российские туристы никакой агрессии со стороны грузин не встречают.
«Я общаюсь с людьми, на днях встретилась с русскими из Москвы у одной из достопримечательностей Тбилиси. Спросила у них, что чувствуют. Они были очень довольны, сказали, что никакой агрессии они не чувствуют. Спрашивала журналистов, которые приходили ко мне взять интервью. Они сказали, что когда ведут трансляцию с проспекта Руставели, где проходит акция, некоторую напряженность ощущают. В остальных местах не чувствуют этого. Надеюсь, так и будет. Антирусской фобии среди населения, естественно, нет. Но есть определенная агрессия среди некоторых людей относительно политики, которая может иногда выражаться не очень подобающим образом», - добавила собеседница НСН.
Ранее Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что вина за всплеск антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на грузинских властях.
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