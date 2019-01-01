Бурджанадзе: В Грузии о нападении на россиян ничего не знают

Видео инцидента между российской семьей, путешествующей по Грузии на автомобиле, и грузинскими активистами появилось интернете. Его в частности опубликовал телеграм-канал «Пул №3». Несколько грузинских мужчин заметили в салоне автомобиля с российскими номерами георгиевскую ленточку и, остановив его, потребовали у водителя ее отдать. Он не соглашался, тогда один из активистов сам вытащил ее из салона. После чего автомашину пропустили, напутствуя ее нецензурными оскорблениями в адрес российского президента Путина.

Есть вероятность, что появление ролика является антигрузинской провокацией, так как он мог быть снят в 2014 году, на волне солидарности грузин с Украиной. Один из активистов держал украинский флаг, кроме того заканчивается видео приветствиями, которые использовались протестовавшими в Киеве во время Евромайдана в 2014 году.

Во всяком случае, в Грузии об инциденте ничего не знают, рассказала в эфире НСН бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.