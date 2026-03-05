Италия и союзники направят корабли ВМС для защиты Кипра

Италия совместно с Испанией, Францией и Нидерландами в ближайшие дни направит военно-морские силы для защиты Кипра. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая в парламенте, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

По словам министра, страны договорились направить в регион корабли военно-морских сил. Он отметил, что решение принято совместно с европейскими союзниками, отмечает издание «Профиль».