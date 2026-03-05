Италия и союзники направят корабли ВМС для защиты Кипра
Италия совместно с Испанией, Францией и Нидерландами в ближайшие дни направит военно-морские силы для защиты Кипра. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая в парламенте, сообщает газета Il Sole 24 Ore.
По словам министра, страны договорились направить в регион корабли военно-морских сил. Он отметил, что решение принято совместно с европейскими союзниками, отмечает издание «Профиль».
Крозетто также сообщил, что Рим планирует передать средства противовоздушной обороны государствам Персидского залива. По его словам, Италии необходимо по-новому оценить свое военное присутствие в регионе и отвечать на запросы дружественных стран, оказавшихся в сложной ситуации.
Министр добавил, что Италия готова направить на Ближний Восток дополнительные силы, включая многофункциональные подразделения. Он уточнил, что речь идет о силах с системами противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны, передает «Радиоточка НСН».
