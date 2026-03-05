Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице

Пропавший в Бангкоке 25-летний россиянин Александр Марченко найден в одной из городских больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Светлану Шерстобоеву — лидера группы российских волонтеров в Таиланде, которая участвовала в поисках.

По ее словам, Марченко чувствует себя хорошо и планирует вернуться в Россию после выписки. Врачи ожидают, что его смогут выписать примерно через неделю, после чего он получит свидетельство на возвращение и сможет вылететь на родину.