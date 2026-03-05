Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице

Пропавший в Бангкоке 25-летний россиянин Александр Марченко найден в одной из городских больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Светлану Шерстобоеву — лидера группы российских волонтеров в Таиланде, которая участвовала в поисках.

По ее словам, Марченко чувствует себя хорошо и планирует вернуться в Россию после выписки. Врачи ожидают, что его смогут выписать примерно через неделю, после чего он получит свидетельство на возвращение и сможет вылететь на родину.

Как рассказала Шерстобоева, в начале февраля мужчина был уволен из школы в провинции Чиангмай, где работал учителем, после чего приехал в Бангкок и потерял все свои вещи. Он обратился в консульский отдел посольства России без документов и денег. Дипломаты временно разместили его в хостеле рядом с посольством, пока готовилось свидетельство на возвращение в Россию, однако через два дня он исчез.

Волонтеры распечатали листовки с его фотографией и начали поиски в Бангкоке, расклеивая объявления и опрашивая сотрудников магазинов и полицейские участки. На второй день один из полицейских сообщил, что видел мужчину с фотографии и что его доставили в больницу, где волонтеры позже и нашли россиянина, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
