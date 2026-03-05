Названы признаки вовлечения подростков в мошеннические схемы

Резкие перепады настроения у ребенка могут свидетельствовать о его возможном вовлечении в мошеннические схемы. Об этом заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники все чаще используют подростков в своих схемах, в том числе для дропперства — обналичивания похищенных денег. Тревожным сигналом может стать внезапное появление у подростка крупных сумм наличных или дорогих вещей, происхождение которых он не может объяснить, а также скрытность и изменения в поведении.