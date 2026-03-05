Названы признаки вовлечения подростков в мошеннические схемы
Резкие перепады настроения у ребенка могут свидетельствовать о его возможном вовлечении в мошеннические схемы. Об этом заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По его словам, злоумышленники все чаще используют подростков в своих схемах, в том числе для дропперства — обналичивания похищенных денег. Тревожным сигналом может стать внезапное появление у подростка крупных сумм наличных или дорогих вещей, происхождение которых он не может объяснить, а также скрытность и изменения в поведении.
Щербаченко также призвал обращать внимание на длительную переписку подростка в мессенджерах с незнакомыми людьми и появление в галерее телефона фотографий банковских карт. По его словам, дети, вовлеченные в такие схемы, часто используют специфический сленг — например, «дроп», «залив», «обнал», «трафик» и «лошадка».
Он добавил, что при появлении подобных признаков родителям следует спокойно поговорить с ребенком, а также объяснить последствия участия в мошеннических схемах. Кроме того, если подростку меньше 14 лет, рекомендуется подключить СМС-уведомления по его банковским картам, передает «Радиоточка НСН».
