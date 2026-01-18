C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
С 1 марта авиакомпании в России должны будут заранее сообщать пассажирам все важные условия авиаперевозок: как перенести билет или получить деньги назад, если помешала болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.
По его словам, семьям с детьми гарантируют соседние места для ребенка до 12 лет и сопровождающего без доплат. При задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги за билет.
Также в измененных правилах воздушных перевозок четко прописаны обязанности перевозчика по обеспечению едой, водой и жильем при длительных задержках. Как отмечают в Госдуме, эти меры сделают правила более предсказуемыми и снизят количество конфликтов.
Несправедливо заставлять родителей переплачивать за билет ребенка или лететь с ним самим. Этот аспект бы упущен при принятии закона, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
- Медведчук заявил, что председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского
- Семейных студентов могут обеспечить специальной стипендией
- Медведчук считает, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине
- Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию
- Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии
- Москалькова заявила, что Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян
- Глава Чечни показал видео совещания с участием сына Адама
- СМИ: За перевозку впавшей в кому россиянки из Египта запросили 13,5 млн рублей
- Появились кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru