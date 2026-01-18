C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

С 1 марта авиакомпании в России должны будут заранее сообщать пассажирам все важные условия авиаперевозок: как перенести билет или получить деньги назад, если помешала болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.

Для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько изменений

По его словам, семьям с детьми гарантируют соседние места для ребенка до 12 лет и сопровождающего без доплат. При задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги за билет.

Также в измененных правилах воздушных перевозок четко прописаны обязанности перевозчика по обеспечению едой, водой и жильем при длительных задержках. Как отмечают в Госдуме, эти меры сделают правила более предсказуемыми и снизят количество конфликтов.

Несправедливо заставлять родителей переплачивать за билет ребенка или лететь с ним самим. Этот аспект бы упущен при принятии закона, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры