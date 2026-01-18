C 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

По его словам, семьям с детьми гарантируют соседние места для ребенка до 12 лет и сопровождающего без доплат. При задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги за билет.

Также в измененных правилах воздушных перевозок четко прописаны обязанности перевозчика по обеспечению едой, водой и жильем при длительных задержках. Как отмечают в Госдуме, эти меры сделают правила более предсказуемыми и снизят количество конфликтов.

Несправедливо заставлять родителей переплачивать за билет ребенка или лететь с ним самим. Этот аспект бы упущен при принятии закона, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН.

