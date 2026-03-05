Глава МИД Ирана рассказал о помощи России в войне с США

Россия и Китай оказывают Ирану поддержку «политически и иначе». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.

Журналист уточнил, идет ли речь о военной помощи после начала ударов США и Израиля. В ответ Арагчи отметил, что военное сотрудничество Ирана с Россией и странами Азии не является секретом и продолжается.