Глава МИД Ирана рассказал о помощи России в войне с США
Россия и Китай оказывают Ирану поддержку «политически и иначе». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.
Журналист уточнил, идет ли речь о военной помощи после начала ударов США и Израиля. В ответ Арагчи отметил, что военное сотрудничество Ирана с Россией и странами Азии не является секретом и продолжается.
Министр подчеркнул, что подобное взаимодействие существовало и раньше и, по его мнению, будет продолжаться в дальнейшем.
На повторный вопрос о поддержке во время текущего обмена ударами с Израилем и США Арагчи заявил, что помощь «поступала всегда», однако отказался раскрывать подробности сотрудничества в условиях войны, передает «Радиоточка НСН».
