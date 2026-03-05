Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на 1 месяц и 29 дней бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в тот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Цаликова уголовного дела. Его подозревают в создании преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные средства, а также занимались их легализацией и получением взяток.

Следствие предъявило ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), 12 эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), а также по 2 эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, материалы в отношении бывшего первого заместителя Сергея Шойгу были собраны Следственным комитетом, ФСБ, следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, передает «Радиоточка НСН».

