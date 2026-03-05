Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на 1 месяц и 29 дней бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в тот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Цаликова уголовного дела. Его подозревают в создании преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные средства, а также занимались их легализацией и получением взяток.
Следствие предъявило ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), 12 эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), а также по 2 эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следствия, материалы в отношении бывшего первого заместителя Сергея Шойгу были собраны Следственным комитетом, ФСБ, следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест
- «Без волшебной палочки не обойтись»: Зачем Макрону ядерные бомбы
- Бояков заявил, что театр и кино «задолжали современности»
- Россиянам объяснили, почему в марте вторая часть зарплаты будет больше
- ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона
- В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сигналов
- Трамп назвал Зеленского преградой для заключения мира
- Венгерский политолог раскрыл, чем Орбан благодарен Зеленскому
- Как Европа отреагирует на «неадекватные» угрозы Зеленского в адрес Орбана
- Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Курской областями