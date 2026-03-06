Павла Дурова заблокировали в TikTok

Миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова заблокировали в TikTok, сообщает издание Baza.

Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники

До этого на страницу бизнесмена было подписано более 150 тысяч человек. Профиль создателя популярного мессенджера появился в TikTok в январе 2026 года. За это время он быстро набрать аудиторию.

В настоящее время страница недоступна. Дуров и представители платформы причины блокировки пока не объяснили.

Ранее Дуров заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье о пособничестве терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com / Лекс Фридман
