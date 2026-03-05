Музыкальный критик заявил о кризисе эстрады и русского рока в России

На российской сцене сейчас почти не слышно новых исполнителей классической эстрады и русского рока. Об этом заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, в отечественном шоу-бизнесе фактически пустует ниша традиционной эстрады. Он отметил, что многие современные артисты переходят в поп-музыку или рэп, из-за чего жанр постепенно теряет позиции.

Рудченко добавил, что сегодня практически не появляются исполнители, которых можно было бы сравнить с певицей Ириной Аллегровой или народным артистом РСФСР Львом Лещенко.

Критик также отметил, что новых заметных имен почти нет и в русском роке. По его словам, на слуху остаются в основном группы прошлых лет, такие как «Сплин», «Би-2» и «Король и Шут». В целом, считает Рудченко, классическая эстрада и русский рок сейчас находятся на минимальном уровне представленности в российской музыкальной индустрии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
