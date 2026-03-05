Музыкальный критик заявил о кризисе эстрады и русского рока в России

На российской сцене сейчас почти не слышно новых исполнителей классической эстрады и русского рока. Об этом заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, в отечественном шоу-бизнесе фактически пустует ниша традиционной эстрады. Он отметил, что многие современные артисты переходят в поп-музыку или рэп, из-за чего жанр постепенно теряет позиции.