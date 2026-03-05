«Без волшебной палочки не обойтись»: Зачем Макрону ядерные бомбы
Франция хочет обновить свой ядерный арсенал за счет денег европейцев, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Наращивание ядерного потенциала — это дорогое удовольствие, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон говорит громкие слова, чтобы привлечь в этот проект инвестиции со всей Европы, рассказал НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Макрон заявил, что его страна готова нарастить число ядерных боеголовок, а их точное количество будет держаться в секрете. Он пригласил европейские страны присоединиться к его новой концепции ядерного сдерживания. Об этом он рассказал, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг 2 марта 2026 года. Стефанович указал, что на эти планы могут уйти годы.
«Этот процесс растянется на очень долго — по мановению волшебной палочки не нарастить ядерный арсенал. Можно больше навесить ядерных зарядов на ракеты и оснастить подводные лодки боеголовками. Но это больше политический момент, чтобы заставить Европу вкладываться во французский военно-промышленный комплекс. Совершенно точно можно сказать, что это будет очень дорого, поэтому Макрон хочет, чтобы за это заплатили и другие страны. Франция сейчас находится на устойчивом четвертом месте по ядерным силам: уровень современности у них очень приличный. Тут надо оценивать качество, а не количество — за последние 10 лет они развивали свой арсенал очень активно», — объяснил он.
Ранее Стефанович заявил НСН, что Иран не занимался ядерной программой, а блефовал.
Горячие новости
- Музыкальный критик заявил о кризисе эстрады и русского рока в России
- Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест
- «Без волшебной палочки не обойтись»: Зачем Макрону ядерные бомбы
- Бояков заявил, что театр и кино «задолжали современности»
- Россиянам объяснили, почему в марте вторая часть зарплаты будет больше
- ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона
- В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сигналов
- Трамп назвал Зеленского преградой для заключения мира
- Венгерский политолог раскрыл, чем Орбан благодарен Зеленскому
- Как Европа отреагирует на «неадекватные» угрозы Зеленского в адрес Орбана