Наращивание ядерного потенциала — это дорогое удовольствие, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон говорит громкие слова, чтобы привлечь в этот проект инвестиции со всей Европы, рассказал НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Макрон заявил, что его страна готова нарастить число ядерных боеголовок, а их точное количество будет держаться в секрете. Он пригласил европейские страны присоединиться к его новой концепции ядерного сдерживания. Об этом он рассказал, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг 2 марта 2026 года. Стефанович указал, что на эти планы могут уйти годы.