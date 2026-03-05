«Без волшебной палочки не обойтись»: Зачем Макрону ядерные бомбы

Франция хочет обновить свой ядерный арсенал за счет денег европейцев, заявил НСН Дмитрий Стефанович.

Наращивание ядерного потенциала это дорогое удовольствие, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон говорит громкие слова, чтобы привлечь в этот проект инвестиции со всей Европы, рассказал НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Макрон заявил, что его страна готова нарастить число ядерных боеголовок, а их точное количество будет держаться в секрете. Он пригласил европейские страны присоединиться к его новой концепции ядерного сдерживания. Об этом он рассказал, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг 2 марта 2026 года. Стефанович указал, что на эти планы могут уйти годы.

Макрон предложил создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства
«Этот процесс растянется на очень долго — по мановению волшебной палочки не нарастить ядерный арсенал. Можно больше навесить ядерных зарядов на ракеты и оснастить подводные лодки боеголовками. Но это больше политический момент, чтобы заставить Европу вкладываться во французский военно-промышленный комплекс. Совершенно точно можно сказать, что это будет очень дорого, поэтому Макрон хочет, чтобы за это заплатили и другие страны. Франция сейчас находится на устойчивом четвертом месте по ядерным силам: уровень современности у них очень приличный. Тут надо оценивать качество, а не количество — за последние 10 лет они развивали свой арсенал очень активно», — объяснил он.

Ранее Стефанович заявил НСН, что Иран не занимался ядерной программой, а блефовал.

