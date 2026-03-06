СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
Задержание экс-первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал Mash.
Год назад Цаликов дал показания против экс-замминистра. Иванова судят по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей и растрате свыше 4 млрд рублей.
С 1994 по 2012 годы 59-летний Цаликов занимал различные посты в МЧС РФ, был заместителем министра Сергея Шойгу, после чего перешёл с ним на работу в Минобороны и курировал судебно-правовую работу, финансовый контроль и информационную политику.
5 марта Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест на 1 месяц и 29 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
