СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова

Год назад Цаликов дал показания против экс-замминистра. Иванова судят по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей и растрате свыше 4 млрд рублей.

С 1994 по 2012 годы 59-летний Цаликов занимал различные посты в МЧС РФ, был заместителем министра Сергея Шойгу, после чего перешёл с ним на работу в Минобороны и курировал судебно-правовую работу, финансовый контроль и информационную политику.

5 марта Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест на 1 месяц и 29 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

