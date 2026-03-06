Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель

Это произошло впервые с июля 2024 года. Цены на нефть стали расти после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за удара иранского БПЛА работу приостановил крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.

Также на стоимость сырья влияет ограничение передвижения танкеров по Ормузскому проливу.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

