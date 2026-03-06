Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
6 марта 202600:31
Биржевая стоимость нефти марки Brent превысила $86 за баррель, сообщает «Коммерсант».
Это произошло впервые с июля 2024 года. Цены на нефть стали расти после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за удара иранского БПЛА работу приостановил крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.
Также на стоимость сырья влияет ограничение передвижения танкеров по Ормузскому проливу.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok
- СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
- Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице
- Глава МИД Ирана рассказал о помощи России в войне с США
- Италия и союзники направят корабли ВМС для защиты Кипра
- Названы признаки вовлечения подростков в мошеннические схемы
- Музыкальный критик заявил о кризисе эстрады и русского рока в России