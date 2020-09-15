Астрофотограф: человек сможет существовать на станции в 50 км от поверхности Венеры
Атмосфера Венеры достаточно сложная, она мало изучена, остаётся масса загадок, в том числе и образование редкого химического соединения, которое может указывать на существование микроорганизмов, о чём 14 сентября сообщила команда учёных Кардиффского университета в Великобритании, рассказал «Радио 1» астрофотограф, астроном-любитель, популяризатор науки Руслан Ильницкий.
«Хотя планету исследовали с помощью космических аппаратов, различных зондов, которые запускали в том числе и российские учёные, тем не менее, есть ещё очень много вопросов, в частности, неизвестно происхождение тёмных полос в атмосфере, которые видны в ультрафиолетовом свете. Есть теория, что они появляются из-за микроорганизмов, которые там находятся. Всё это предстоит изучить, это дело будущего. Я думаю, что в скором времени будут организованы различные миссии», – отметил собеседник «Радио 1».
По его словам, в 50 км от поверхности Венеры, а именно там обнаружили жизнь, показатели температуры и давления схожи с земными.
«На поверхности планеты, конечно, очень жарко (около 480 °C), а давление – примерно 92 атмосферы. Но, если на высоте 50 км построить летающую станцию, человек сможет существовать», – добавил Ильницкий.
Как сообщил собеседник «Радио 1», жизнь в Солнечной системе может быть не только на Венере, но и на спутниках Юпитера, в частности на Европе, который полностью ледяной, а внутри с большей долей вероятности есть подлёдный океан.
Он также отметил, что Земля является «разносчиком жизни». «То есть и споры, и бактерии могут улетучиваться в космическое пространство и перемещаться на другие планеты. Более того, несколько миллиардов лет назад, когда Солнце было слабее, на поверхности Венеры как раз могла быть комфортная температура, а значит, жизнь. По мере разгорания Солнца температура начала повышаться, появился парниковый эффект, все организмы, если они были, просто выгорели. Но это гипотеза тоже требует тщательного исследования», – пояснил Ильницкий.
Как пишет BBC, по результатам исследований, проведённых учёными под руководством Джейна Гривза из Университета Кардиффа, в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин (гидрид фосфора, PH₃), бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путём, на производстве, или он выделяется в очень малых количествах при ударе молний и в результате вулканической активности. На Венере же обнаружены значительные запасы газа.
Такие наблюдения позволили учёным выдвинуть гипотезу: естественным путем в таких количествах фосфин может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. Сейчас версия биологического происхождения газа кажется им наиболее вероятной.
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