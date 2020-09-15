Астрофотограф: человек сможет существовать на станции в 50 км от поверхности Венеры

По его словам, в 50 км от поверхности Венеры, а именно там обнаружили жизнь, показатели температуры и давления схожи с земными.

«На поверхности планеты, конечно, очень жарко (около 480 °C), а давление – примерно 92 атмосферы. Но, если на высоте 50 км построить летающую станцию, человек сможет существовать», – добавил Ильницкий.

Как сообщил собеседник «Радио 1», жизнь в Солнечной системе может быть не только на Венере, но и на спутниках Юпитера, в частности на Европе, который полностью ледяной, а внутри с большей долей вероятности есть подлёдный океан.

Он также отметил, что Земля является «разносчиком жизни». «То есть и споры, и бактерии могут улетучиваться в космическое пространство и перемещаться на другие планеты. Более того, несколько миллиардов лет назад, когда Солнце было слабее, на поверхности Венеры как раз могла быть комфортная температура, а значит, жизнь. По мере разгорания Солнца температура начала повышаться, появился парниковый эффект, все организмы, если они были, просто выгорели. Но это гипотеза тоже требует тщательного исследования», – пояснил Ильницкий.