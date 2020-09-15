Новости за ночь: NASA будет тщательнее изучать Венеру после обнаружения там фосфина
Директор NASA Джим Брайденстайн считает необходимым уделить Венере первостепенное внимание после обнаружения на планете фосфина, побочного продукта анаэробной биологии.
«Обнаружение фосфина, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн в соцсетях.
Как выяснили ученые, газ, скорее всего, выделяется микробами. Это бесцветный ядовитый газ, уточняет РЕН-ТВ. На Земле он выделяется анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода микроорганизмами.
Ранее профессор МГУ, завотделом изучения Луны и планет государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владислав Шевченко рассказал НСН о практическом смысле изучения второй планеты Солнечной системы.
«По своим параметрам Венера является практически "двойником" Земли, за исключением того, что находится на другой стадии развития – в частности, на Венере вулканическая активность продолжается в гораздо больших, чем у нас, масштабах. Наличие множества действующих вулканов на второй планете Солнечной системы подтверждено последними исследованиями. Кроме того, плотность атмосферы на Венере в несколько раз выше земного показателя. Оба этих фактора приводят к тому, что венерианская среда разогревается до очень высоких температур», — рассказал собеседник НСН.
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