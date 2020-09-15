Новости за ночь: NASA будет тщательнее изучать Венеру после обнаружения там фосфина

Как выяснили ученые, газ, скорее всего, выделяется микробами. Это бесцветный ядовитый газ, уточняет РЕН-ТВ. На Земле он выделяется анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода микроорганизмами.

Ранее профессор МГУ, завотделом изучения Луны и планет государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владислав Шевченко рассказал НСН о практическом смысле изучения второй планеты Солнечной системы.

«По своим параметрам Венера является практически "двойником" Земли, за исключением того, что находится на другой стадии развития – в частности, на Венере вулканическая активность продолжается в гораздо больших, чем у нас, масштабах. Наличие множества действующих вулканов на второй планете Солнечной системы подтверждено последними исследованиями. Кроме того, плотность атмосферы на Венере в несколько раз выше земного показателя. Оба этих фактора приводят к тому, что венерианская среда разогревается до очень высоких температур», — рассказал собеседник НСН.

