Рогозин раскрыл планы миссии Роскосмоса на «русскую» Венеру
Россия планирует отправить на Венеру свою собственную миссию. Об этом рассказал в кулуарах выставки HeliRussia-2020 руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что отечественный аппарат предполагается отправить к второй от Солнца планете в дополнение к совместной с США миссии «Венера-Д», передает ТАСС.
По словам Рогозина, Венеру можно считать «русской планетой». «Так что нечего отставать», - заметил глава Роскосмоса. Варианты миссий по «сестер» Земли включены в проект единой государственной программы космической деятельности РФ на период 2021-2030 годов.
Ранее было объявлено, что Россия разработает новую программу по исследованию Венеры, предполагая отправку не менее трех научных аппаратов. Предыдущая комплексная программа исследования этой планеты была реализована в СССР. В 1975 году советские космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали на Землю первые фотографии её поверхности.
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