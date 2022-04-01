Изобретатель рассказал об эксперименте с ракетой «Воевода» для защиты Земли

«Падение опасных объектов можно ожидать в любой момент. Однако можно использовать наше околоземное космическое пространство как полигон для их изучения и отработки компонентов системы защиты. С этой целью мы недавно собрали команду ракетчиков, разработчиков ракетотехники, ядерщиков и военных, которые занимаются эксплуатацией баллистических ракет и разработали проект «Воевода на страже планеты». С его помощью мы предлагаем взять самую мощную в мире баллистическую ракету «Воевода», которую сейчас снимают с вооружения, и использовать ее с небольшими доработками для проведения пролетных и ударных экспериментов. Такие предложения уже направлены в соответствующие структуры», - сказал Зайцев.

Ранее СМИ со ссылкой на NASA сообщили, что 6 мая с Землей якобы столкнется потенциально опасный астероид 2009 JF1. Отмечается, что предполагаемое событие может произойти в 06:34 по московскому времени. Само космическое тело якобы не имеет грандиозных габаритов, однако движется с большой скоростью.

