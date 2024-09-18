Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии
Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии, которое в несколько раз превышает радиус нашей планеты, отмечается в журнале The Planetary Science Journal.
По текущей траектории, Апофис без угрозы для Земли пройдет мимо нашей планеты на расстоянии нескольких радиусов самой Земли 13 апреля 2029 года. Вероятность удара с другим астероидом, который может значительно сместить Апофис, составляет менее 1 к 106, говорится в статье.
Астероид находится в дневном небе и не виден с середины 2021 по 2027 год. Определить по наблюдениям за одну ночь в 2027 году, изменил ли Апофис свою траекторию, достаточно сложно — отклонение от первоначального пути может составлять несколько десятых секунды дуги.
Большая часть риска столкновения может быть исключена после одного наблюдения за Апофисом в 2027 году. Однако для некоторых сценариев остается небольшая неопределенность.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, напоминает RT.
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