Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии

По текущей траектории, Апофис без угрозы для Земли пройдет мимо нашей планеты на расстоянии нескольких радиусов самой Земли 13 апреля 2029 года. Вероятность удара с другим астероидом, который может значительно сместить Апофис, составляет менее 1 к 106, говорится в статье.

Астероид находится в дневном небе и не виден с середины 2021 по 2027 год. Определить по наблюдениям за одну ночь в 2027 году, изменил ли Апофис свою траекторию, достаточно сложно — отклонение от первоначального пути может составлять несколько десятых секунды дуги.

Большая часть риска столкновения может быть исключена после одного наблюдения за Апофисом в 2027 году. Однако для некоторых сценариев остается небольшая неопределенность.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом, напоминает RT.

